台立委爆蔡英文苏贞昌施压NCC批准镜电视执照

台湾立场亲绿的电视台“镜电视”今年1月取得营运执照，但被质疑背后有党政高层撑腰。时代力量立委陈椒华星期二（9月27日）爆料台湾总统蔡英文和行政院长苏贞昌向台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）施压，要求通过镜电视的执照。国民党批评此举破坏NCC的独立性，是“总统级”丑闻。

综合《联合报》《中国时报》《自由时报》等台媒报道，陈椒华星期二在立法院质询时公布了三段录音档，均为镜电视前董事长裴伟去年12月17日在股东会上的讲话。

根据录音档，裴伟当时对股东说，自己已透过民进党前秘书长洪耀福和苏贞昌等人，向NCC主委陈耀祥施压，要求通过镜电视执照。裴伟称：“他和总统蔡英文反映当天状况，说NCC很无理取闹，小英就立刻告诉苏贞昌，没有理由拖人家，要赶快处理”“我们已通知了行政院，苏贞昌就立刻找陈耀祥”“府方的人是用洪耀福做代表，去告诉陈耀祥说，不要以为18号公投（四大公投）若没有好的结果的话，会换行政院长，这个案子（镜电视执照）就能拖，这是总统旨意，不是行政院长的旨意，谁来当行政院长，案子都要过”。

陈椒华星期二身穿防弹背心在立法院上质问苏贞昌：“裴伟有没有打电话给你？你有没有向NCC施压？到底总统有没有打给你？”苏贞昌则一一简短驳斥“没有”，称蔡英文和他说话不会是那种口气，“对我说话非常客气”，且目前仍不知道录音档中的声音是否属于裴伟的声音。

陈椒华对此则说，愿与苏贞昌对赌，将录音档交付第三方检验，确认录音档的声音是否属于裴伟。

这段陈椒华和苏贞昌在议会的12分钟对峙，引发了舆论哗然。台湾总统府星期二也立即发声明回应，称蔡英文未曾和苏贞昌谈及镜电视议题，也不会涉入个案，任何媒体执照审查，是独立机关NCC权责，总统府一贯尊重独立机关依法做成的专业决定，绝不会涉入。镜电视也发声明，呼吁立委莫再随有心人士起舞，将对不实爆料提起诉讼捍卫权益。

对此，陈椒华称，录音已明确说明党政高层如何干预、施压陈耀祥，罪证确凿，镜电视还在“硬拗”。她也表示，欢迎镜电视提告，自己将在法庭上公布全程录音，请法官要求当天与会股东出庭作证，厘清到底谁在说谎。

国民党文传会主委洪孟楷批评，NCC原应是独立行政机关，但录音档曝光立马变成“护航的打手”“苏贞昌的小弟”，风骨荡然无存，陈耀祥若还不请辞主委，就是侮辱台湾。他也呼吁立法院即起无限期冻结NCC预算，直到陈耀祥道歉、下台。

洪孟楷批评，总统介入媒体审查，在世界民主国家都是天大丑闻，呼吁民进党政府与蔡英文向台湾民众道歉，并重新检视新闻台发照过程，“这是严肃的宪政危机时刻”，不容闪躲。

台北市长柯文哲星期二也说，台湾最大问题，就是人民对政府不信任，录音档出来这个就很简单，NCC和苏贞昌应出面说明，还是民进党每个人都当鸵鸟，假装不知道，“只有你不知道外面的世界，每个老百姓眼睛都睁得大大的，看得很清楚”。

NCC今年1月19日通过镜电视新闻台申设案，这是台湾近10年首家获准的新闻台执照。但外界质疑，镜电视深受执政党青睐，执照批准的背后可能有党政高层撑腰。

另外，近期台湾第三大有线电视系统台湾宽频通讯（TBC）等八家业者向NCC申请，拟将原本在第55频道、立场亲蓝的TVBS新闻台，移到自家平台的第158频道或149频道，让亲绿的“镜电视”上位，也被批评NCC独立性被破坏，侵害了言论自由，让新闻台全面绿化。