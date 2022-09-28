Meta下架对美期中选举发动宣传战的中国账户

面簿母公司Meta Platforms星期二（9月27日）称，公司切断了目前已知首个由中国境内主导、针对美国11月期中选举的网络舆论战。Meta公司称，该网络利用虚假账号假扮成美国人，对美国目前的政治敏感话题发表评论，试图影响美国中期选举。

综合路透社和法新社报道，Meta全球威胁情报主管本·尼莫（Ben Nimmo）星期二在一个发布会上说，这个来自中国境内的网络攻势在Meta旗下的社交平台面簿和Instagram，以及推特都设有虚假账户，但规模很小，没有吸引很多粉丝。

尼莫指出，这一发现仍非常重要，因为这暗示，相较之前已知的政治宣传手段，如今中国舆论战已转向更为直接地干预美国政治。

Meta公司在调查报告中指出，目前仍无法确定这次政治舆论操作是否与中国政府相关，只能确定是来自中国境内。整个宣传网络攻势主要涉及81个面簿账号，几个Instagram（即时电报）账号以及一些推特账号，这些账号假扮成美国人，就美国一些政治上具分裂性的热点话题，比如堕胎和枪支管制，发表了左派和右派的看法。

尼莫指出，公司先前切断的舆论操作，主要是向全世界谈论美国，且主要受众在东南亚，而不是美国人谈论美国。当时宣传信息的本质不外乎是“美国不好，中国好”。但新舆论战推广的信息，开始锁定能在美国引发分裂的议题。

Meta公司还指出，这些账号多数严守中国时间周一到周五、早九晚五的工作时间安排，只在这期间发布贴文，这意味着该网络主要是在美国人睡觉时上传评论。

Meta公司称，自去年11月开始，这些假账号便以美国各州的自由派和保守派民众姿态出现，张贴梗图或在公众人物的帖文下方留言。一张截图案例显示，某个假帐号在美国共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）的面簿帖文下方留言，要求他让枪械暴力停止，并标上“#杀童凶手卢比欧”（#RubioChildrenKiller）的标签。

美国有线电视新闻网CNN报道称，一些虚假账号冒充是保守派的美国人，而另一些则冒充是住在佛罗里达州、德克萨斯州和加州的自由派人士。这些账号对一些美国新闻发表的评论，看上去主要是为了激起网上辩论。

同时，这个来自中国的网络还针对捷克的网络用户，冒充是捷克人发表对捷克政府支持乌克兰和捷克对中国政策的批评，以及在地缘政治议题上批评美国的信息。

此外，Meta还关闭了可能是迄今为止最大规模、且最复杂的来自俄罗斯的欺骗性社交媒体攻势，这些账号主要就乌克兰战争发布虚假信息。俄罗斯的宣传攻势始于今年5月，针对德国、法国、意大利、乌克兰和英国。这些宣传的核心是由约60个模仿著名媒体网站的网站，发布批评乌克兰和支持俄罗斯的文章，并在YouTube、面簿、Instagram、Telegram(电报)、推特或者一些请愿网站上转发。

报道称，俄罗斯的宣传攻势还花费了10多万美元（14.41万新元）发布宣传亲俄的广告，并多次由俄罗斯驻欧洲和亚洲的大使馆分享转发。