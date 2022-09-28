中国降低个人养老金收入实际税负

中国国常会释放新的利好政策，中国个人养老金领取收入实际税负由7.5%降为3%。

据央视新闻联播报道，中国国务院总理李克强星期一（9月26日）主持召开国务院常务会议。会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年12000元（人民币，下同，2404.53新元）的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入实际税负由7.5%降为3%。

另据澎湃新闻报道，湖南大学风险管理与保险精算研究所所长张琳受访时分析，缴费者领取时的实际税负从7.5%降到3%，这个很可观，这对未来养老方面的负担会减轻很多，而且给予了很多的优惠，这一点还是挺不错的。

中国人民大学财政金融学院教授石晓军也说，这次的税收优惠力度还是蛮大的，因为3%相当于是工资范围在5000至8000元的个税税率。个人养老金制度需要不断探索、完善的过程，税收的优惠力度如何也是近段时间学界和业界关注度最高的一个方面，对领取收入实际税负的大幅降低，对个人养老金的发展首先会是一个很有力的激励。

中国国务院办公厅今年4月发布的《关于推动个人养老金发展的意见》明确，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，可以参加个人养老金制度。个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累。

简单来说，既参加社保又参加了个人养老金制度的人，在将来达到退休年龄后，可以同时领取社保的退休金和个人养老金。

