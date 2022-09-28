中国新型两栖飞机AG600M成功试航 有助消防救灾

中国星期二（9月27日）成功试航自制“鲲龙”AG600M两栖飞机，完成12吨投汲水试验，这款可在陆地和水面起降的“灭火飞机”有助于消防救灾，同型的海上救援机也将于2025年启用。

综合新华社和环球时报报道，满载12吨水的AG600M飞机星期二早上10时从漳河机场跑道陆上起飞，在投水区域前完成投水后平稳降落在漳河水库，在水面高速滑行15秒完成12吨汲水，随即腾空而起，在空中完成一系列既定试飞科目后，在投水区域再次投水后降落漳河水库。整个试验过程飞机状态良好，各系统运行稳定，投水精准度及投水量满足设计目标。

AG600飞机是为满足中国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设需要研制的航空装备，是中国首次按照民用适航标准研制的大型特种飞机。AG600M是AG600的优化机型，最大起飞重量60吨，最大载水量12吨，最小平飞速度220千米每小时，航程4500千米，具备低空、低速、短距起降性能。

本次试验评估了飞机的投水灭火效果。试验活动现场，航空工业通飞华南公司与光大金租签署了四架AG600M飞机购机协议和支持AG600飞机研制的融资协议，与河南航投签署两架意向购机协议。

据航空工业消息，目前，AG600M飞机全面转入适航取证阶段。报道称，这标志着中国具有完全自主知识产权的大型水陆两栖飞机技术体系和自主研发水陆两栖飞机工业能力全面形成，构建了完整的大型水陆两栖飞机适航验证方法，大型特种飞机自主研发、制造、试飞、管理队伍日趋成熟。

该机计划于2023年具备执行灭火任务能力并投入应用，2024年灭火机取得中国民航适航证并交付用户使用，2025年救援机取得中国民航适航证并交付使用。

不愿透露姓名的中国专家称，该机的起飞重量与国产运-8运输机属于一个量级，在目前世界各国现役型号中是起飞重量最大的。从设计上看，该机特别强调在复杂海况下起降的能力，非常适合海上搜索救援。此外，AG600M还采用电传飞控系统，在这个级别的运输机当中是不多见的。较大的平台、先进的技术，赋予该平台极大的发展潜力。