人民币跌至纪录低点 削弱中国放松货币政策的希望

人民币迅速贬值引发外界猜测，中国央行将放慢货币宽松步伐以避免对人民币造成进一步压力。

据彭博社报道，美国联储会官员再发表鹰派谈话激励美元反弹，推动离岸人民币周三盘初快速下行并跌破7.20元关口，这突破了2020年5月创下的历史前低，刷新离岸人民币2010年问世以来最低价位。

中信证券和天风证券的分析师认为，人民币大跌，周三（28日）在离岸交易兑美元汇率为7.2162，创下纪录低点，意味着中国人民银行可能会推迟任何刺激举措，例如降低银行存款准备金率。央行至少将需要比过去更加关注国内宽松措施与外汇政策之间的平衡。

尽管人民币贬值不会限制中国人民银行放松货币政策的能力，而且中国疲弱的经济基本面是人民币下行压力的根本原因，但这种需求仍然存在。不排除央行未来行动的节奏和幅度可能会受到影响。

分析师们写道，中国人民银行必须控制M2增长的步伐。 市场开始担心10月份下调存款准备金率的前景，因为该措施将对广义货币供应量的扩张产生重大影响。

今年内再次降息的可能性原本已低，因为社会融资总额在10月之前有小幅回升的基础，而需要在国内货币宽松和外汇政策求得平衡下，只会让降息的可能性更小。

虽然流动性缺口扩大和大量到期的中期借贷便利(MLF)意味着仍有可能降准，但必须承认的是，由于当前的现金状况和人民币汇率，10月可能不会降准。由于8月份的降息、人民币贬值以及央行逆回购操作量少，对于短期内货币宽松的预期已经降温。

随着美元持续走强和美债收益率飙升，中国国内政策面临越来越大的制约，导致中美收益率差距扩大，人民币下行压力加大。

中国经济深受疫情和楼市危机的打击，政府有意加以提振，但其努力或因此而进一步复杂化。接受彭博调查的经济学家预计，今年GDP增长将放缓至3.4%，这将是除了2020年之外40多年来最慢的增速。

中国人民银行与偏鹰的美联储之间的政策分歧加剧了资本外流并带动人民币走低。央行加强防御人民币，中间价持续强于市场预期，也使做空人民币的成本更贵。