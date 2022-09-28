港商界建议将酒店用作“逆向隔离”场所

香港特区政府近期在与中国大陆商讨入境深圳“逆向隔离”事宜，香港商界指出，随着酒店作为检疫隔离场所的工作结束后，酒店业将面临“阵痛期”，因此港府可考虑将酒店用作“逆向隔离”场所。

据香港《星岛日报》星期三（9月28日）报道，港府早前称，用作检疫的落马洲河套区设施预料会成为首阶段“逆向隔离”的选址，可提供约4000间房间。

不过，厂商会会长史立德星期二说，目前香港很多酒店的房间腾空，可为前往大陆人员提供进行“逆向隔离”的房间，并在完成隔离后以点到点交通前往大陆。

旅游业促进会总干事、本身是检疫酒店营运总监的崔定邦称，即使香港落实了“0+3”（取消酒店隔离，自行居家或自选酒店检疫三天）检疫规定，香港酒店业界目前仍面临无生意的困境，因此酒店用作“逆向隔离”场所的建议值得考虑。他表示，相信港府暂时未有考虑方案，但早前也有立法会议员向当局提出建议。

崔定邦认为，随着检疫酒店的工作结束后，业界将面临“阵痛期”，预料下个月起酒店的人力需求将会减少，当中包括保安等职位，但暂无法估计影响人手的数目。他说，随着亚洲各地均放宽入境检疫，该地区的旅客消费正面临报复式的反弹。如果香港调整政策的进度较慢，能享受的红利将会减少。

香港放宽入境检疫规定至“0+3”之后，深圳市政府随即在星期天（9月25日）召开会议，要求在“外防输入”上下更大功夫，全面强化深港联防联控，切实把“外防输入”闭环闭紧闭严。

香港特首李家超星期二也称，港府明白疫情防控对深圳而言是非常重要的事情，香港也有义务进行联防联控。针对商讨中的“逆向隔离”措施，李家超称，与中国大陆的商讨工作一直在进行中，两地高层官员已经进行会晤，但能否达成协议，取决于香港能否达到深圳规定的检疫标准。

他强调，港府会尽力促成“逆向隔离”，同时不会增加深圳的疫情风险，认为应对此抱持正面希望。