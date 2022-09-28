前镜电视董事长：爆料政府高层施压NCC的录音档属实

针对时代力量立委陈椒华星期二（9月27日）在立法院公布录音档，爆料台湾总统蔡英文等高层施压台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）批准立场亲绿的镜电视执照，前镜电视董事长陈建平星期三证实，他也接获吹哨者提供的完整录音档，可确定是他本人当天以董事长身份出席股东会的完整经过，并表示愿提供完整音档予权责机关。

据台湾《中国时报》报道，陈椒华星期二公布了三段录音档，均为镜电视前董事长裴伟去年12月17日在公司股东会上发表的言论。当时他告诉股东，自己已透过民进党前秘书长洪耀福与行政院长苏贞昌等人，向NCC主委陈耀祥施压，要求通过镜电视执照。

不过，有部分媒体质疑录音档的真实性，《挑战新闻》节目主持人张雅琴星期二晚声称，有高层跟她说，股东会的录音当中没有这段，应该是在股东会之后，裴伟和陈建平还有特助张寒青的聊天内容。且录音档疑似有被剪接过，并质疑这段录音档是陈建平或张寒青所录。

对此，陈建平星期三发出声明称，陈椒华在立法院总质询中，关于镜电视质询议题所播放的三个录音档，绝非“在股东会之后，裴伟跟董事长陈建平还有特助张寒青聊天”内容，也并非由他或张寒青所录。对于未经查证，即滥用媒体公器、引述不明人士虚假信息的作法，他予以最严厉的谴责。

陈建平称，他本人日前接获吹哨者提供2021年12月17日镜电视股东会的完整音档，长度约两小时。他已听完全部完整音档，可以证实这的确是他当天以董事长身份担任主席的股东会完整经过，内容还有各个与会股东的发言。

陈建平证实，在完整录音档中，的确包含了陈椒华于立法院总质询中所播放的录音档内容。他无从得知陈椒华从哪里取得该三段录音档，但可以证实该三段录音档的确都是在股东会中裴伟的发言，其间也穿插了其他股东的相应发言，像是有人提到“内部的话，对外就不公开”等。

他说，未来因应各种法定程序的需要，包括检察官、法院的命令，以及立法院的调阅等，他愿依令提出该完整音档予相关权责机关。他并再次呼吁，媒体报道应先查证，也应为人民监督政府，而非沦为散布谣言或为掌权者带风向的工具。