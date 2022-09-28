中国吁以务实态度与阿富汗临时政府接触

中国常驻联合国副代表耿爽星期二（9月27日）呼吁国际社会以务实态度与阿富汗临时政府接触，推动阿富汗经济发展。

据中国常驻联合国代表团网站星期三（9月28日）消息，联合国安理会于美东时间27日举行阿富汗问题会议。

耿爽发言时说，过去20年的历史再次证明，军事干涉和外来模式根本行不通，阿富汗的前途命运只能由阿富汗人民自己决定，必须掌握在阿富汗人民自己手里。国际社会包括联合国要充分总结汲取过去20年的经验教训，把“阿人主导、阿人所有”落到实处。

他说，国际社会要以务实态度同阿临时政府保持接触，积极互动，耐心引导，增进相互理解与信任，帮助阿富汗临时政府包容建政、温和施政。对阿临时政府一味指责施压，甚至将旅行禁令豁免问题工具化，作为谈判的筹码，只会收窄对话的大门，加深对立和分歧。希望有关成员重新考虑立场，展现灵活态度。

耿爽称，冬天就要来了，阿富汗的人道和经济危机势必雪上加霜。国际社会要把帮助阿富汗缓解人道危机、稳定经济作为最紧急的优先事项，不能将人道和经济问题政治化，将人道援助和经济发展同其他政治问题挂钩。

他续称，阿富汗妇女女童接受教育、实现就业的权益应该得到保障。期待阿富汗塔利班当局为此做出更多努力，回应国际社会关切。同时，保障阿富汗妇女女童权益也意味着要为她们提供急需的人道主义帮助，要让妇女儿童首先吃得上饭、穿得暖衣。在此背景下，阿富汗海外冻结资产应尽快用于阿富汗民生改善和经济重建。这些冻结资产尽快全额归还给阿富汗人民，切实用于减轻阿富汗的人道危机，缓解阿富汗人民的人道苦难。

耿爽说，阿富汗面临的安全、反恐、禁毒、难民等问题相互交织，需要综合施策，从根源上寻找解决办法。希望阿富汗塔利班切实履行承诺，彻底切断同一切恐怖组织的联系，同国际社会一道，坚决打击“伊斯兰国”“东伊运”等恐怖组织，防止阿富汗再度成为恐怖主义集散地。

他称，阿临时政府打击罂粟种植的努力值得鼓励，国际社会应积极支持阿富汗开展替代种植，彻底消灭毒品来源。从长远看，各方要帮助阿富汗恢复国内市场，融入地区合作与互联互通，彻底根除动荡不安的根源，走上持久和平发展的道路。