中国国安部原纪委书记刘彦平被起诉

中国国家安全部原党委委员、中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长刘彦平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。

据新京报报道，检察机关起诉指控：刘彦平利用担任公安部警卫局副局长、政委、局长，公安部党委委员、部长助理、副部长，国家安全部党委委员、纪委书记、中央纪委驻国家安全部纪检组组长、中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组组长，十九届中央第五轮巡视第十四组组长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

“孙力军政治团伙”相关案件上周连续三天宣判，核心人物、中国公安部原副部长孙力军被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释。

刘彦平是六名被官方点名为“孙力军政治团伙”成员的落马官员的一员，另外五人的案件已在9月21日和22日密集宣判。

他们是上海市原副市长、市公安局原局长龚道安，重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，中国司法部原部长傅政华，以及中共江苏省原政法委书记王立科。

刘彦平今年3月落马，本月初被“双开”，随后被逮捕。中央纪委国家监委当时通告称，经查，刘彦平理想信念坍塌，党性原则丧失，背弃“两个维护”，毫无“四个意识”，政治上彻底蜕变，参加孙力军政治团伙，大搞政治利益交换，投机攀附、操弄权术；肆意践踏法纪，滥用公安警卫权力，将其异化为捞取政治资本、谋私敛财的工具，造成恶劣影响；长期搞迷信活动。

通告还指刘彦平对抗组织审查，生活上极度腐化，无视中央八项规定精神，违规多占住房，贪图吃喝享乐，长期接受私营企业主安排打高尔夫球并收受球卡，长期接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游及医疗服务等活动安排，收受礼品，大操大办婚丧喜庆事宜并借机敛财。

通告还写道，刘彦平严重违背组织原则，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用、职工录用工作中违规为他人谋取利益；道德品行败坏，大搞权色、钱色交易；权力观极度扭曲，肆意滥用手中权力为他人在企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。