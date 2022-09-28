中国首次标注97个数字职业

中国修订完成《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》，净增了158个新职业，同时首次标注了97个数字职业。

据中新社报道，中国人力资源和社会保障部星期三（9月28日）就此次修订举行发布会。

“修订过程中，我们力求反映经济社会发展变化，科技创新、技术进步、产业升级对社会职业带来的一些变化。”中国国家职业分类大典修订专家委员会主任、中国就业培训技术指导中心主任吴礼舵在发布会上说。

此次大典修订主要有三方面内容：

一是对分类体系进行修订。近年来，中国陆续颁布74个新职业，这次修订把新颁布的74个职业纳入到大典当中。经过调整之后，与2015版大典相比，在保持八大类不变的情况下，大典净增了158个新职业，现在职业数达到1639个。

二是对相关的职业信息描述做了一些修订。对两个大类职业的名称和定义做了调整，对30个中类100余个小类名称、定义做了一些调整，对700个职业的信息描述做了调整，力求反映出科技进步和职业外围要求，和技术环节的变化描述更准确。

三是对数字职业进行标注。延续2015版大典对绿色职业标注的做法，这次共标注了97个数字职业，占职业总数的6%。同时，标注了134个绿色职业，占职业总数的8%。反映出在数字经济和绿色产业当中带来的变化。

吴礼舵说，这次标注数字职业是大典修订工作中的一个亮点，也是一个创新。它将有利于推动数字经济的发展，有利于加速数字技术创新，有利于数字人才队伍建设，有利于提升全民素质素养和技能。

中国于1999年首次颁布国家职业分类大典，并于2015年进行修订。本次修订工作于2021年4月启动。