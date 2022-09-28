售核酸团购券不执行指导价 北京一实验室被罚款

中国北京北基医学检验实验室有限公司因通过美团APP销售核酸检测团购券不执行政府指导价，被石景山区市场监管局罚款18.5万元（人民币．下同，3.70万新元）。

据《北京日报》报道，北京市市场监管局网站公布的行政处罚决定书显示，北京北基医学检验实验室有限公司自今年2月18日开始，通过美团APP销售核酸检测团购券。公司销售每次40元的北基核酸检测团购券时，会赠送消费者一张默认使用的5元优惠券，每笔订单只能使用一张。

该公司3月18日在一笔订单中销售两张北基核酸检测团购券，但5元优惠券默认只有一张，每张团购券只优惠了2.5元，故团购券的销售单价为每次37.5元。 3月30日，该公司销售了核酸检测咽拭子团购券一张，单价为每次40元。

据《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》，核酸检测项目的价格为每次35元的政府指导价，执行时间为2021年12月11日起。而据《关于降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》，核酸检测项目的价格为政府指导价，自今年4月9日起为每次24.9元。因此，该公司以每次37.5元的价格销售核酸检测团购券两张，以每次40元的价格销售了核酸检测团购券一张，均属于不执行政府指导价的行为。

另外，该公司被查出在今年2月18日至4月1日销售北基核酸检测团购券时，以每次40元作为减价基准，每笔订单赠送一张5元优惠券予消费者，在美团APP销售页面显示“已优惠5”。由于政府指导价最高不得超过每次35元，故公司标价每次40元、优惠5元的情况并不存在，行为属于利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。