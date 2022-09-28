蓬佩奥高雄演讲：望美台建立更好商业伙伴关系

美国前国务卿蓬佩奥星期三（9月28日）强调，美台是一个民主的共同伙伴关系，希望双方能建立更好的商业伙伴关系。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，蓬佩奥星期三早应邀出席在高雄举行的第28届世界台商联合总会年会开幕式，并发表10分钟的演说。台湾总统蔡英文、高雄市长陈其迈、侨委会委员长童振源、世台商联总会长王德等人出席。

蓬佩奥在演讲时提出三点有关目前全球地缘政治的情况，首先是绝不让北京或亲中势力“混淆谁才是好人（white hat）”，美国众议院议长佩洛西访台，台湾领袖伸张自由人权，但被北京称作是“挑衅”。

蓬佩奥称：“这个区域真正的威胁只有一个，就是中共，道德价值绝不能妥协。”他也表示，感谢蔡英文持续坚持这点。

蓬佩奥续称，第二点是想赠给台湾人、尤其是海外台侨一个他在担任国务卿时常用的字“昂首阔步”（Swagger）。他称，这是一种不卑不亢、无惧勇敢、兼具谨慎犀利的态度，“台湾在做对的事，应该以此自豪”。

蓬佩奥强调第三点：“台湾作为与中国完全不同的独立国家，台湾每个人都扮演守护家园的重要角色。”

他称，这让他想起可敬的乌克兰人民正在奋斗的事，他希望台湾了解美国是台湾坚定的盟友，美国对台支持是跨党派的，不只来自他所属的共和党，也来自民主党。

蓬佩奥表示，过去数十年美国政策一直鼓励与中国贸易，现在已不再如此，所有美、台投资者都应理解跟北京打交道的风险，企业当然都会着眼中国14亿人口市场，但他祈祷的是，那14亿人口都能享有每个人类都应得的基本人权、自由。

蔡英文在致辞时则表示，感谢蓬佩奥对台湾的重视，这次蓬佩奥来到高雄拜访企业、与台商交流，相信双方都有满满收获，期待一起继续努力，让台美间有更多交流。

蔡英文也呼吁台商一起拼外交。她说，台商在冠病疫情期间捐钱、捐物资，俄乌战争也捐物资到前线，让世界看到台湾良善力量；她也邀请台商扩大全球经贸布局、克服疫情挑战，台湾要走向世界，让世界也看好台湾、投资台湾，要让世界也看到台湾经济力量。