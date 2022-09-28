港媒：字节跳动将增设四名董事会席位至九人

两名不具名消息人士透露，短视频平台巨头TikTok母公司字节跳动将增设四名董事会席位至九人，以应对日趋复杂的全球经商环境。

据香港《南华早报》报道，其中一名消息人士称，字节跳动星期二（9月27日）已在特别股东大会上通过增设董事会席位的议案，但目前仍不清楚现有董事会成员是否将会被替换，新增董事会成员的国籍为何。

另一名消息人士透露，这场特别股东会议由今年4月才被任命为字节跳动首席财务官的高准（Julie Gao）主持。会议全程以英文（无翻译）在线上进行，有100多名代表出席。会议还批准了董事会向现有股东回购高达30亿美元（43.38亿新元）股份的提议。

根据TikTok新加坡籍首席执行官（CEO）周受资今年6月交给美国议员的信件，目前字节跳动董事会由General Atlantic的福特（Bill Ford）、海纳国际集团（Susquehanna International Group）的亚瑟（Arthur Dantchik）、Coatue Management的拉风特（Philippe Laffont）、红杉资本的沈南鹏（Neil Shen）和字节跳动首席执行官梁汝波组成。

其中前四名董事会成员是字节跳动的主要投资者，而梁汝波是字节跳动创始人、也是原字节跳动董事长兼首席执行官张一鸣的大学室友，梁汝波去年从张一鸣手中接下了董事长和首席执行官的职务。

据一名消息人士称，尽管张一鸣已经从董事会辞去职务，但他仍掌握着字节跳动巨大的投票权，发挥着巨大的影响力。

报道称，TikTok在西方国家拥有着庞大的市场，但近期也引来了TikTok可能构成国家安全威胁的担忧，在国际地缘政治日趋紧张的背景下，西方国家越来越担心TikTok可能将用户数据泄露给中国政府。这也让字节跳动新任董事会将面临更大的挑战。

《纽约时报》星期一引述四名不具名消息人士报道，拜登政府和TikTok已经起草了一份初步协议，以解决国家安全的疑虑，但由于TikTok正试图维持其所有权结构，该协议面临障碍。