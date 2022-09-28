国药获全球首款抗冠病口服药在华经销权

默沙东和中国医药集团联合宣布，双方已签署合作框架协议，默沙东将其和Ridgeback公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦（Molnupiravir）在中国境内的经销权和独家进口权授予国药集团中国生物。

据澎湃新闻报道，作为全球首款首批的抗新冠病毒口服药物，默沙东中国在2021年11月的进博会上已第一时间做了展示，目前，该药物已经完成了国家药品监督管理局药品审评中心要求的滚动递交，正在等待进一步的反馈，希望尽早将这一药物带给亟需的中国患者。

莫诺拉韦是一款口服小分子新冠病毒治疗药物，可抑制冠病的病原体新冠病毒（SARS-CoV-2）的复制。全球范围内，莫诺拉韦已在美国、欧盟、澳大利亚、日本、韩国以及香港、台湾等超过40个国家或地区获得上市许可或紧急使用授权。

为加速提升和扩大莫诺拉韦的患者可及性，默沙东已与超过35个国家或地区签署了供应协议，并正在寻求达成更多供应协议、授权和获批。截至2022年8月底，默沙东已向全球30多个市场供应超过860万个疗程的莫诺拉韦药物，治疗了超过180万名患者。

1989年，为从源头上解决当时中国最严峻的公共卫生问题之一，默沙东将当时世界最先进的基因工程乙肝疫苗生产技术转让中国，以保护中国人民免受乙肝病毒感染和相关疾病的侵害。

