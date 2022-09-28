周玉蔻改由律师递状控告蒋万安和柯文哲毁谤

台湾媒体人周玉蔻原定星期三（9月28日）早上前往台北地检署控告国民党台北市长参选人蒋万安和台北市长柯文哲毁谤，但周玉蔻前一天凌晨称自己不会现身，改由律师前往递状。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，周玉蔻星期二晚在民视《辣新闻》节目中称，自己在报道蒋家事件时，蒋万安利用抹黄的方式，影射“她和陈时中有不可告人的事情”；她也指控民众党网军把她采访陈时中的影片改造成暧昧影片。她为此提告蒋万安和柯文哲两人毁谤。

原定她星期三早上会现身台北地检署，但她前一天深夜透过自己创办的《放言科技传媒》在面簿专页发布声明称：“周玉寇原定今日（28）早上10点，于台北地检署控告柯文哲与蒋万安公开诽谤之记者会取消，改由律师代为递送诉状。”而周玉蔻的委任律师也在台北地检署递状后，也默默离开。

报道称，周玉蔻星期一到前中国小姐张淑娟提告现场搅局的行为，也引发模仿效应。民众党新北市议员候选人张凯钧、桃园市议员候选人曾妍洁率众前来喊话，要求“周玉蔻退出媒体”“NCC出来面对”。

在确定周玉蔻不会现身，委任律师离开后，一些在现场围堵周玉蔻的蓝营民众也在现场高呼周玉蔻是“媒体败类”“滚出媒体圈”；而绿营民众和周玉蔻支持者也在得知周玉蔻不会现身后低调散去，避免了一场可能冲突。