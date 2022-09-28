马英九：美国应鼓励蔡英文政府与大陆对话

台湾前总统马英九星期三（9月28日）指出，美国应该要鼓励蔡英文政府与中国大陆进行对话，避免情势失控。

据中时新闻网报道，“两岸交流35年回与展望视讯学术座谈会”星期三在台大校友会馆举行。马英九、台湾前副总统吕秀莲受邀出席并谈论两岸情势。

马英九说，在他执政的八年内，从来没有一家媒体认为两岸会开战。然而现在却出现翻天覆地的改变，主要原因是台湾总统蔡英文在2016年上任后转换立场，不再承认“九二共识”作为两岸共同的政治基础。

马英九指出，如果蔡英文不接受“九二共识”，那就有义务提出两岸双方都能接受的共同政治基础，作为替代方案。

马英九说，近来多项民调都显示，蔡英文的“抗中保台”不再那么容易说服民众买单了，民众忧心政府并没有做好备战工作，也没有能力与对岸处理好关系。蔡英文所说坚守“不畏战，不求战”原则，基本上是正确，但也是相当空泛的口号。

对于蔡英文在去年提出“中华民国与中华人民共和国彼此互相不隶属”的说法，马英九直言，这不但是一句无法实现的空话，还是一种刻意的挑衅，更违反《中华民国宪法》。马英九认为，蔡英文说这些挑衅性的话，与她主张“不求战”的宣示互相矛盾。

马英九认为，美国从1972年与中国大陆签订《上海公报》50年以来，对海峡两岸的态度就是希望双方以和平方式解决彼此争端；美国的战略也应该是鼓励蔡英文政府与大陆对话，避免情势失控。

吕秀莲则指出，2015年“习马会”是历史性的突破，比较遗憾是来得太晚，习马会的效应也随着马英九届满后“泡沫化”。吕秀莲也呼吁不要选择性回顾历史，应该要更宽广更深入，而且不要停滞在过去，要展望未来。