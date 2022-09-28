朱立伦：成立委员会查政府高层介入镜电视审查案

针对外界质疑府院介入台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）审查镜电视执照申请，台湾在野国民党党主席朱立伦星期三（9月28日）称，国民党立法院党团将结合在野党，由立委、专家学者、前NCC官员、以及司法界朋友成立调查委员会，找出真相。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦星期三下午在国民党中常会上说，NCC应该是超越党派、媒体第四权的管理机构，但如今NCC不仅没有监督功能，竟还成为政党的打手或工具，试图关闭不同声音的媒体，这两天还爆发“国家级丑闻”，让台湾人完全不能接受。

朱立伦说，总统、行政院长可以公然游说媒体上架问题，这是非常严重的事情，如果在别的国家，行政院长早已下台。

他说，原本立法院应该要成立特别调查委员会，结合立委、专家学者、司法单位共同调查，但相信在民进党掌控的立法院，现在要这么做很困难。不过，国民党有责任，由国民党立法院党团，结合在野党，由立委、专家学者、前NCC官员、以及司法界朋友成立调查委员会，也请媒体一起帮忙，将真相找出来。

他指出，如果如同录音带内容所显示，NCC主委陈耀祥应该下台，NCC应该被废除，因为NCC已经不是“国家通讯委员会”，而是民进党的选举委员会，应该关掉。

国民党立法院党团总召曾铭宗、立委赖士葆、费鸿泰等人，星期三也在立法院召开记者会。曾铭宗称，NCC本依法独立行使职权，但是民进党政府却玩弄NCC成为民进党附属单位，国民党团严厉谴责，要求台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌公开道歉。

曾铭宗还说，陈耀祥主政下的NCC已无公信力，应下台负责，国民党团主张新会期在立法院针对镜电视执照审议一事成立调查小组，追查事实真相。

台湾立场亲绿的电视台“镜电视”今年1月取得营运执照，但被质疑背后有党政高层撑腰。时代力量立委陈椒华星期二公布三段录音档，爆料蔡英文和苏贞昌向NCC施压，要求通过镜电视的执照。