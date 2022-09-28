大陆国台办：台湾问题须由全中国人民决定

针对台湾批评“大陆蓄意错误解释联大2758号决议”，中国大陆国台办称，台湾问题的历史经纬、法理事实清清楚楚，“台湾的前途只能也必须由全体中国人民共同决定”。

据澎湃新闻报道，中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（9月28日）主持新闻发布会时，做出上述表述。

针对中国大陆国务委员兼外长王毅在联合国大会强调对台主权，民进党称“大陆蓄意错误解释联大2758号决议”“决议从没有涉及到台湾在联合国体系当中的代表权问题”“不接受中共单方面设定的政治前提及两岸终局”，朱凤莲说，1971年10月，联合国大会通过第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题。

她称，中国在联合国的席位只有一个，不存在“两个中国”“一中一台”的问题。联合国及其专门机构处理涉及台湾问题均遵循“一个中国”原则。“一个中国”原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。

朱凤莲强调，“台湾是包括2300万台湾同胞在内的全体中国人民的台湾”，统一是历史大势。她也批评民进党为了满足政治私利，罔顾事实、颠倒黑白，拒不承认“一个中国”原则，散布“两岸互不隶属”等言论，歪曲联大2758号决议，造成当前台海局势紧张动荡，损害两岸同胞利益福祉，其所作所为背离历史趋势和两岸同胞共同愿望，注定失败。