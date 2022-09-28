美两党议员敦促拜登加强审查对华投资

美国两党国会议员星期二（9月27日）呼吁美国总统拜登发布行政命令，加强对美国公司和个人在中国等外国竞争者的投资进行审查。

据路透社报道，美国众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）、民主党籍参议员科宁（John Cornyn）、共和党籍参议员费茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等议员在连署信中敦促拜登发布行政命令，以“确保美国对外国竞争者进行投资时，保障美国的国安和供应链弹性”。

这封连署信称，随着美国的对外投资不断持续，美国的国安不能再等待。“当我们把我们的制造能力和技术知识让给外国竞争者时，我们正在伤害我们的经济、全球竞争力、美国工人、工业和国家安全。政府早就应该在这方面采取行动，解决美国所面临的这些严重风险。”

这些美国议员拟议的立法旨在让政府对美国的投资有更多的了解，让美国政府有权力终止或对可能存在风险的投资采取措施。

美国参议院银行委员会星期四将举行一次关于对外投资的听证会，科宁、凯西和几位前政府官员将发表证词。

白宫国家安全官员哈勒尔（Peter Harrell）本月曾称，拜登政府尚未就监管美国在华投资的潜在境外投资机制做出最后决定。

哈勒尔说，任何针对此类投资的审查措施都必须具有针对性，来解决美国现有法律的漏洞和由此而生的国家安全风险。

对此，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说，有关中国正在损害美国工人利益的指控是完全错误的。美国应该维护全球工业和供应链的稳定，而不是时不时地挑剔中国。

中国外交部发言人汪文斌星期三也说，近年来，美方不断泛化国家安全概念，强化不合理的投资审查，给外国企业正常经贸投资合作制造困难和障碍，破坏国际经贸秩序和贸易规则，威胁全球产业链供应链稳定。美方政客的有关做法只会让自己画地为牢、损人害己。