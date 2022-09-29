李克强：推动稳经济政策在四季度全面落地充分显效

中共中央政治局常委、中国国务院总理李克强星期三（9月28日）主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议时说，稳住经济大盘对就业和民生至关重要，要发挥中央和地方两个积极性，注重用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策。

据央视网消息，李克强在会上说，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。在以中共总书记习近平为核心的中共中央坚强领导下，各方面落实中共中央、国务院部署，做了大量工作。及时出台稳经济一揽子政策和接续政策，前几年储备的政策工具能用尽用。把稳增长放在更突出位置，着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，以改革激活力。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。

李克强说，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要发挥中央和地方两个积极性，抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。

李克强还说，要针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩投资促消费，调动市场主体和社会资本积极性。注重用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策。

李克强说，各部门要配套完善已定若干重大措施，抓紧出台细则，扎实保障民生，在第四季度将低保边缘户阶段性纳入低保补助。



报道说，8月以来，稳增长政策力度不断加大。8月31日召开的国务院常务会议部署实施19项稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展的基础。具体接续政策包括将增加3000亿元（人民币，下同，约600亿新元）以上政策性开发性金融工具额度，依法用好5000多亿元专项债结存限额，允许地方“一城一策”运用信贷等政策，对一批行政事业性收费缓缴一个季度等。

同时，8月末国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组，由部门主要负责人带队赴地方联合办公，用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策落实。

