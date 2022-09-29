中国敦促美英等西方国家反省殖民主义历史原罪

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表李松大使星期三（9月28日）在联合国人权理事会第51届会议“殖民主义遗留问题对享有人权负面影响”专题讨论会上发言，敦促美国、英国等西方国家反省殖民主义历史原罪，采取行动改正错误。

根据央视新闻报道，李松指出，殖民主义是美国、英国等西方国家的历史原罪，是全球人权史上的至暗时刻，是人类文明史上难以愈合的伤疤。人类已经进入21世纪，殖民主义遗留问题仍广泛存在，遗毒甚远。这些国家必须反省历史，改正错误。

李松说，要尊重原殖民地国家自主选择的人权发展道路。在国际关系民主化的今天，任何国家都不能再骑在他国头上欺凌压榨、指手画脚。那些历史上的殖民主义国家，如今有何脸面以“人权卫道士”自居？中国敦促有关国家摒弃借人权问题干涉他国内政的做法，不得把人权问题政治化、工具化，更不得以人权为名强推政权更迭。

李松还说，要加大对原殖民地国家的经济帮扶。殖民主义国家的繁荣是建立在原殖民地国家的牺牲之上的。它们今天对原殖民地国家的支持，不是恩赐，而是道义责任。在疫情蔓延背景下，发达国家应该在减免债务、发展援助、技术转让等方面采取更加实在的举措，助力原殖民地国家发展权的普遍实现。

李松强调，要铲除殖民主义的思想根源。殖民主义看似已成历史词汇，但在当今世界仍有形形色色的表现，霸权主义、种族主义、排外主义都是典型代表。各方要秉持人类命运共同体理念，弘扬全人类共同价值，推动全球人权事业健康发展。

李松表示，人权理事会第48届会议通过了中国提交的“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”决议，启动了人权理事会关注并讨论该问题的进程。中国呼吁人权理事会持续关注这一问题，为切实解决殖民主义遗留问题、促进国际人权事业发展发挥更大作用。

