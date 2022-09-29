万钢：以纪念邦交正常化50周年为契机推动发展中日关系

中国和日本星期四（9月29日）迎来两国邦交正常化50周年。中国全国政协副主席万钢说，希望以此为契机推动发展中日关系。

综合《人民日报》和共同社报道，应日本政府邀请，全国政协副主席万钢星期二（9月27日）代表中国政府出席在东京举行的日本前首相安倍晋三国葬仪式，并参加日本政府及安倍遗属致谢仪式。

万钢说，日本前首相安倍去世后，中国国家主席习近平、总理李克强分别向日本首相岸田文雄致唁电，习近平和夫人彭丽媛向安倍遗孀致唁电。安倍任内为推动中日关系改善发展作出了有益贡献。此次他作为中国政府代表到东京参加葬礼，谨向日方致以诚挚慰问。

日本首相岸田文雄等政府高层和安倍遗属分别同万钢交流，感谢中国政府派代表出席葬礼。

在星期三（28日）与日本内阁官房长官松野博一举行会谈时，万钢说，去年中日两国领导人就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。双方应以此为指引，以纪念邦交正常化50周年为契机，推动两国关系健康稳定发展。

松野博一说，日方高度重视发展对华关系，愿与中方一道，落实好两国领导人重要共识，致力于发展建设性、稳定的日中关系。

日本经济团体联合会（经团联）28日发布消息称，首相岸田文雄与中国国家主席习近平将向经团联等29日在东京举行的纪念活动发送寄语。