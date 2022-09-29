港府官员据传出席美驻港澳新任总领事晚宴

美国驻港澳总领事馆新任总领事梅儒瑞在9月16日抵港履新，星期二（9月27日）首度主办晚宴，宴请香港各界人士。据悉有逾百人参加，包括香港特区政府两位局长和两位行政会议成员。

据香港《星岛日报》星期四（29日）报道，27日晚出席梅儒瑞宴会的港府官员和行会成员，是发展局局长甯汉豪、劳工及福利局局长孙玉菡、行会召集人叶刘淑仪和行会成员林正财。其他与会人士包括利丰集团荣誉主席冯国经、香港中华总商会会长蔡冠深、德昌电机主席汪穗中、伟易达集团主席黄子欣、香港美国商会主席翁以登，以及香港中文大学校长段崇智与多名传媒人和多国驻港领事等。

立法会主席梁君彦及另一行会成员林健锋则只出席晚宴前的酒会。据悉，梅儒瑞在晚宴上提及中美关系，指目前的中美关系非常复杂，但双方需要保持沟通。

前美国驻港澳总领事史墨客在任时，港府多名高层官员被美国制裁，包括现任特首李家超、政务司司长陈国基、政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强等，令美国领事馆与特区政府关系处于冰点。这次港府有两位局长及两位行会成员出席梅儒瑞晚宴，可见双方都愿意释出善意，保持沟通。

有与会者透露，27日晚宴气氛非常好，多名美商都大赞港府推行“0+3”方案，其中一位女士更喜极而泣，称终于可以方便往来家乡。梅儒瑞和他的台湾太太非常好客，他也表明日后会多到社区，包括茶餐厅接触普罗巿民。

梅儒瑞抵港时曾表示：“我期待着结识在香港及澳门不同界别的人士，并继续发展和推进我们之间的长久关系、共同利益和价值观。”