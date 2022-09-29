中国首个跨省域管辖法院成渝金融法院揭牌

中国首个跨省域管辖的法院——成渝金融法院28日在重庆、成都同时揭牌。该法院成立标志着川渝司法改革协同步入新阶段，司法服务保障成渝地区双城经济圈建设跨入新征程。

根据中新社报道，成渝金融法院设在重庆市，按照直辖市中级人民法院设置，分别在重庆市、四川省成都市设立办公区。成渝金融法院负责管辖重庆市以及四川省属于成渝地区双城经济圈内的应由中级人民法院管辖的有关金融民商事案件和涉金融行政案件，具体管辖范围以中国最高人民法院相关司法解释为准。

成渝金融法院第一审判决、裁定的上诉案件，由重庆市高级人民法院审理。成渝金融法院对重庆市人大常委会负责并报告工作。成渝金融法院审判工作受最高人民法院和重庆市高级人民法院监督，依法接受重庆市人民检察院第五分院法律监督。

重庆市高级人民法院院长李永利指出，要紧扣金融服务实体、防控金融风险、深化金融改革三大任务，充分发挥金融审判职能作用，为保障国家金融战略实施、维护区域金融安全、服务西部金融中心建设提供有力法治保障。要扎实推进金融审判体制机制改革，强化科技支撑和司法大数据运用，打造一支既懂法律又懂金融的高素质审判队伍，奋力建设全国标杆性法院。

四川省高级人民法院院长王树江指出，要充分发挥成渝金融法院先行先试作用，有机统筹融合两地办公办案，构建高效协同、跨域一体金融审判工作机制。要充分发挥成渝金融法院专门职能作用，推动共建金融法治协同中心，全面提升金融审判实效性、引领性、可预期性。充分发挥成渝金融法院辐射引领作用，打造服务西部金融中心司法供给高地，努力营造一流金融法治环境，助力成渝地区双城经济圈高质量发展。