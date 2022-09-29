日本前首相吁通过对话解决日中分歧

日本前首相呼吁日中两国通过对话解决分歧，以打造和平稳定的东亚。

据日本共同社报道，日本前首相鸠山由纪夫星期三（9月28日）国会内举行的一场纪念日中邦交正常化50周年集会上，作出以上表述。

鸠山由纪夫说，考虑到日中关系降温的现状，“与中国的关系是斩也斩不断的。为了打造和平稳定的东亚，不应使用武力，而是通过对话解决分歧。”

鸠山由纪夫就中国船多次驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）海域一事指出“可能会导致一触即发的事态”。他称50年日中前邦交正常化之际，时任首相田中角荣和中国国务院总理周恩来将尖阁问题搁置，鸠山表示“只要再搁置一次就好，我认为应该交给下一代去解决”。

鸠山由纪夫2009年率领日本民主党在选举中胜出后，出任日本首相。他在任期间提出“友爱外交”，提倡“在承认国家和国家彼此间有不同价值观的同时共存共荣”的外交政策。

日本前首相村山富市则在视频寄语中强调：“日中友好关系是亚洲和平的基石。恢复正常的关系对日本而言是绝对必要的。”

村山富市在1994年出任日本首相，并在1995年发表讲话时，为日本在二战的侵略行为表达“深刻反省和由衷道歉”。

村山富市是继细川护熙之后第二位以首相身份向二战亚洲受害国口头道歉的日本政治人物，村山富市此举被日本右翼政治人物批评为“屈辱外交”。

上述集会由日本学者和媒体人等发起，约280人参加。中国驻日本大使馆公使杨宇也出席了集会。他回顾称，这是为地区和世界的发展、繁荣作出重要贡献的50年，中国归根结底是日本的威胁吗？合作还是对抗，关系到日本的利益以及亚洲的和平与稳定。