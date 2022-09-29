巴拉圭吁台投资10亿美元让人民感受“真正的好处”

巴拉圭总统阿布铎呼吁台湾投资巴国10亿美元（约14亿新元）来维持邦交关系，并称巴国人民需要感受“真正的好处”，才能让他顶住被要求外交转向北京的巨大压力。

根据英国《金融时报》报道，台湾大多数邦交国都在拉美和加勒比海，北京通过提供援助、贷款和贸易等方式逐步挖走他们；巴拉圭是目前台湾最大的邦交国，如果该国改变立场，将对台北造成沉重打击。

阿布铎说，“我们正在和台湾总统合作...让巴拉圭人民感受到来自战略联盟真正的好处。”

他说，“台湾对非邦交国投资超过60亿美元，我们想要从中争取10亿美元的投资”，“这有助于我们强调和台湾建立战略联盟的重要性。”

台湾外交部说，阿布铎的投资呼吁对台巴战略伙伴关系具有深远意义，政府呼吁台湾企业访问并拓展对巴拉圭的投资计划。

台湾今年派出两个投资代表团到巴拉圭，在2017年还在巴国设立一所科技大学，已经培养400名学生。

报道指出，过去五年来，巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加和尼加拉瓜纷纷和台湾断交，也引起美国警觉，美国希望看到台北在拉美地区维持邦交。

巴拉圭是大豆和牛肉主要出口国，但由于维持与台湾的邦交关系，巴国商品无法进入广阔的大陆市场。这让该国强大的农业游说团体感到不满。

阿布铎说，当肉类价格下跌，制造商却无法将商品投入大陆市场，压力涌向政府，他们要求政府打开中国大陆的市场，并问“台湾可以给我们什么呢？”

阿布铎还提到，巴国在冠病大流行的关键时刻无法获得疫苗，当时只能从中国大陆获得供应，他派出卫生部长和中国大陆驻巴西的领事接触；对方表示，要符合中国人、中国大陆盟友或贫穷国家三个条件之一就能获得大陆产疫苗，但巴拉圭都不是。

