华尔街大行高管将出席11月香港国际金融领袖投资峰会

香港金融管理局将在11月2日举办国际金融领袖投资峰会，届时将迎来约200位金融界领袖人物，当中包括华尔街大行高管。

据香港金融管理局星期四（9月29日）官网发布的消息，香港金管局总裁余伟文在《汇思》栏目发布的新闻稿中介绍，国际金融领袖投资峰会汇聚100多家全球重要金融机构的主要负责人，当中超过30家机构由集团董事长或行政总裁代表。与会者将透过演讲、专题讨论和对话等形式，分享、探讨如何应对和克服各种错综复杂的不确定因素，并寻求新的突破。

余伟文说，峰会也邀请中国大陆金融监管机构负责人，就大陆与全球金融市场不断深化的联系带来的发展机遇，分享他们的见解。

根据香港金管局发布的峰会日程，出席峰会的包括汇丰行政总裁祈耀年、渣打行政总裁温拓思，高盛行政总裁大卫·所罗门（David Solomon）、摩根士丹利行政总裁詹姆斯·戈曼（James Gorman）、瑞银集团主席凯勒赫（Colm Kelleher）和花旗集团行政总裁珍妮·弗雷泽（Jane Fraser）。香港行政长官李家超及财政司司长陈茂波也将发表主题演讲。

余伟文说，峰会将集中讨论全球金融界面临的三大挑战和机遇。一是滞胀风险、利率上升带来的不确定性，加上日趋复杂的地缘政治，以及疫情持续影响所造成的迭加风险。

他还说，峰会也会讨论对未来金融业发展具深远影响的两大趋势，即科技和可持续发展。过去几年，科技和创新不断取得重大突破，挑战固有思维和现状，重新定义金融服务的内涵和服务模式。这些讨论将有助我们思考，面对重重不确定性和挑战，香港国际金融中心应如何更好地定位，保持竞争力，致力提供更高效、更可靠、更可持续的金融服务，为国际社会作出积极贡献。

余伟文指出，峰会还具有另一重积极的意义。基于冠病疫情而实施的旅游限制，近三年来金融机构的负责人难以踏足香港。随着限制有所放宽，峰会有条件也应该以实体形式进行，让金融机构负责人在参会的同时，还有机会亲身与员工见面、约见客户、建立新的关係。同样重要的是，他们可以切身处地感受香港的韧性和活力，并了解发展亚洲业务的过程中香港可以提供的机遇。