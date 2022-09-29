中日领导人互致邦交50周年贺电 习近平：愿共建新时代中日关系

中国国家主席习近平就中日邦交正常化50周年同日本首相岸田文雄互致贺电。习近平强调，他高度重视中日关系发展，愿同岸田文雄首相一道，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

根据央视新闻报道，习近平在贺电中指出，50年前的今天，中日两国老一辈领导人审时度势，高瞻远瞩，作出实现中日邦交正常化的重大政治决断，揭开了两国关系崭新篇章。50年来，在两国政府和两国人民共同努力下，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，各领域交流合作不断深化，给两国和两国人民带来重要福祉，也促进了地区乃至世界和平与发展。

习近平强调，他高度重视中日关系发展，愿同岸田文雄首相一道，引领双方以邦交正常化50周年为契机，顺应潮流大势，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

报道还说，岸田文雄在贺电中表示，50年来，日中两国在经济、文化、人员往来等广泛领域合作取得长足发展。双方携手开创日中关系新未来，具有重要意义。日本愿同中国一道，着眼下一个50年，推动构筑建设性、稳定的日中关系，共同促进两国、地区和世界的和平与繁荣。

另据路透社和共同社报道，岸田还说，日中邦交正常化是秉持战略思维和政治勇气，开辟了日中关系新的历史进程。他同时也说，日中关系面临诸多课题与难题，也蕴含可能性。日中两国对实现地区和世界的和平与繁荣负有重大责任。

中国国务院总理李克强同日与岸田文雄互致贺电。李克强表示，中日两国地缘相近、文缘相通，同为地区和国际社会重要国家。中国愿同日本一道，致力和平友好共处，维护两国关系政治基础，深化各领域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推动中日关系以邦交正常化50周年为新起点，持续健康稳定前行。

