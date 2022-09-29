中共江苏省委原副书记张敬华涉受贿案被提起公诉

中国最高人民检察院消息，江苏省委原副书记张敬华涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖北省武汉市人民检察院审查起诉。近日，武汉市人民检察院已向武汉市中级人民法院提起公诉。

根据央视新闻报道， 检察机关起诉指控：被告人张敬华利用担任江苏省环境保护厅厅长，徐州市委副书记、市长，镇江市委书记，江苏省人民政府秘书长，江苏省人民政府副省长，江苏省委常委、南京市委书记兼南京市江北新区党工委书记，江苏省委副书记等职务上的便利，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在工程承揽、项目开发、债务催收、职务提拔等方面提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

现年60岁的张敬华是江苏泰州人，仕途一直在江苏官场。他曾先后在江苏省计划经济委员会、省经贸委、国资委任职。2010年他升任徐州市长，隔年调任镇江市委书记。2013年起，张敬华担任江苏省政府秘书长，三年后升任副省长。2017年，他跻身江苏省委常委，兼任南京市委书记。

去年2月，张敬华升任省委专职副书记，但短短九个月后，他就转任省政协党组副书记，被外界视为是纪检部门即将对他采取行动的信号。

值得一提的是，张敬华到任南京当年，就因女主播“庆生灯光秀”事件引发关注。尽管当时他并未因此受到处分，但分析认为，这起事件很可能引发纪检部门对张敬华的关注，为他的落马埋下祸根。

中共中央纪委国家监委网站去年12月1日宣布，张敬华涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，并在今年5月被给予“双开”处分决定。

中国最高人民检察院今年6月以涉嫌受贿罪，对张敬华作出逮捕决定。