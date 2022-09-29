港前立法议员许智峰藐视法庭罪成判监三年半

香港民主党前立法会议员许智峰因藐视法庭罪成，被判入狱三年半。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，许智峰涉及四起刑事案件，2020年获法庭批准在保释期间离港，赴丹麦进行公务访问，但在抵步后宣布流亡。

许智峰涉提供错误讯息误导警方和法庭相信他外访后会回港受审，因而撤销离境限制，却未按原定保释条件出庭应讯。香港律政司今年6月就此裁定许智峰四项藐视法庭罪成。在许智峰缺席下，法官陈庆伟星期四（9月29日）在高等法院，判许智峰监禁三年半。

许智峰涉及的四起刑事案，包括在2019年7月“光复屯门”游行当日，要求一名市民删除手机内拍到示威者的片段及照片，以及三起民主派议会藐视案。

法官陈庆伟早前裁决时指，许智峰编造虚假的外访行程及邀请函，故意缺席聆讯，属有计划犯案。陈庆伟29日判刑时指，许智峰此案严重削弱公众对司法系统的信心。他的行为不但是对刑事司法制度的嘲笑，也形同干犯妨碍司法公正罪。

考虑本案的严重性，尤其是许智峰使用假文件出访，其潜逃的后果和对刑事司法制度的影响，法官陈庆伟认为合适的判期为监禁三年六个月。法官也判许智峰需向律政司支付惩罚性讼费。

针对因四项藐视法庭罪成被判刑三年半，许智峰29日在面簿以“嗤之以鼻”回应，并称香港法庭对着空气判刑，让世界看到香港政府的疯狂和无能，而他将继续公开藐视香港法庭，继续以自由身为香港人的自由抗争到底。