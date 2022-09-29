台湾下月13日起入境免隔离

台湾再次放宽入境限制，10月13日起入境人员将免隔离，改为七天自主防疫。

据台湾《联合报》报道，台湾行政院院长苏贞昌星期四（9月29日）作出上述宣布，他说，经过这一周观察，台湾疫情走向都在指挥中心掌握中，因此再次扩大边境开放，正式实施“0+7”的七天自主防疫。

台湾卫福部说，全球疫情持续趋缓，但仍显严峻，本土疫情则处于高原期，BA.5已占上周所有定序个案的80%以上，应持续密切关注重症高风险族群，并加强保护幼儿、长者及原住民等弱势及脆弱族群，积极落实相关防疫及应变工作。

台湾在疫情暴发初期的2020年1月底封关，并对少数获准入境者进行严格隔离措施，边境封锁至今已长达两年八个月。

行政院在9月22日敲定两阶段解封日期，即9月29日实施第一阶段开放，全面恢复互惠免签证入境措施，同时维持“3＋4”（三天居家检疫和四天自主防疫）。前三天居家检疫也从“一人一户”放宽为“一人一室”，入境时则取消唾液PCR采检，改为提供四剂公费快筛试剂。

第二阶段将于10月13日实施，放宽入境人员免居家检疫，将入境检疫改为七天自主防疫，维持快筛发放对象及剂数，入境当天或自主防疫第一天及有症状时快筛，如自主防疫期间外出需有两日内阴性结果。

苏贞昌表示，第二阶段边境开放后，将开放免签人士一般社会访问及观光、开放观光团出入境、入境者须7天自主防疫，快筛阴性可出门、入境后可自驾或由亲友接送、入境者无症状可搭乘公共交通。

在维护民众健康部分，卫福部称，包含莫德纳次世代双价疫苗等各种疫苗均陆续到货且目前供应充足，请各部会与地方政府共同合作加强宣导，提升疫苗接种率，为脆弱族群建立足够免疫保护力。

卫福部呼吁，疫情已进入最后关键阶段，在各地方政府一同努力下，疫苗接种人口涵盖率第一剂已超过93%、第二剂已超过87%。65岁以上长者第一剂也已超过87%、第二剂已超过84%。未来边境及防疫措施逐步开放，请大家尽速完成疫苗接种、做好个人防护、落实相关防疫措施，才能度过疫情，迈向正常生活。

台湾星期三新增4万8613起确诊病例、新增38人死亡。截至9月28日，台湾累计637万3121人确诊、1万零950人染疫死亡。