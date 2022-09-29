马朝旭：中国推动全球治理体系变革不是另起炉灶

中国外交部副部长马朝旭星期四（9月29日）说，中国推动全球治理体系变革，不是什么“另起炉灶”，而是使其更加公正合理。国际秩序只能以公认的国际法为基础，不能由少数国家制定所谓的规则，更不能把自己的“家帮”“家规”强加于人。

根据央视新闻报道，马朝旭当天在中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会上回应相关提问时说，中共十八大以来，中国外交在中共总书记习近平外交思想指引下，以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，贡献中国智慧，提供中国方案，展现中国担当，得到国际社会广泛赞誉。

马朝旭指出，中国忠实履行联合国安理会常任理事国职责与使命，累计派出5万多人次参加联合国维和行动，已经成为第二大联合国会费国、第二大联合国维和摊款国，面临乌克兰危机、朝鲜半岛核、伊朗核、阿富汗等热点问题，中国始终坚持劝和促谈，倡导以和平方式解决争端。中国以促进世界安危与共为己任，提出了全球安全倡议，已经得到70多国赞赏和支持。

马朝旭强调，中国推动全球治理体系变革，不是什么“另起炉灶”，而是使其更加公正合理。国际秩序只能以公认的国际法为基础，不能由少数国家制定所谓的规则，更不能把自己的“家帮”“家规”强加于人。

马朝旭说：“无论国际风云如何变幻，中国践行真正多边主义的决心不会变，完善全球治理的努力不会变，推动多边合作的行动不会变。”