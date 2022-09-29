美共和党众议员推《台湾政策法案》 重提指定台湾为主要非北约盟友

继两个星期前美国参议院外交委员会表决通过旨在全面强化美台关系的《2022年台湾政策法案》后，美国37名共和党众议员提出该法案的众议院版本，该版本保留了一些被参院外委会修改的条文，如重提将台湾指定为主要非北约盟友，同时还要求美国增加对台防卫政策的战略清晰。

综合美国之音和《自由时报》等台媒报道，美国众议院外交委员会首席共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）在声明中说，《2022年台湾政策法案》旨在通过强化湾的防卫能力以阻遏中国大陆的侵略。

这些议员提出的《2022年台湾政策法案》众院版本，有许多内容和参议院的原始版本类似，包括涉及台湾地位的象征性条文，如保留“将台北经济文化代表处更名为台湾代表处”，以及美国在台协会处长须由参议院同意任命并称为“代表”，以及“指定台湾为主要非北约盟友”。

美国共和党众议员提出的众院版《2022台湾政策法案》内容主要包括五方面，如增强台湾军事能力，助台抵御大陆侵略；美国对台政策现代化；“战略清晰”应对大陆侵台威胁；加强美台关系；在国际上支持台湾。

有关更新台湾政策部分，除了强化双边代表处的法理强度，还要求美国政府将台湾视为政府，并重申台湾保证法的内容，要求美国政府取消对台湾没必要的限制。

针对台湾的安全协助，对台湾无偿提供外国军事援助规模为五年65亿美元（约93亿新元），和参院外委会通过版本相同，并设下台湾也必须增加国防预算（非人事支出）的相对条件。法案还要求建立美台联合训练、计划和演习，提供外国军事融资贷款以及加速对台军售。

在美国参议院外交委员会9月14日表决通过上述法案后，中国大陆表示“坚决反对”并向美国提出“严正交涉”。

中国大陆外交部发言人毛宁在9月15日的例行记者会上批评美国“在向台独势力发出错误信号”。她说：“该案如果继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系及台海和平稳定将造成极其严重的后果。”

毛宁敦促美方“停止推进有关法案”，并称“将视法案进展情况和最终结果，采取一切必要措施”。