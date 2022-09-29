台湾感谢美国支持参与国际民航组织

台湾外交部发推文感谢美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）支持台湾参与国际民航组织（ICAO）。

台湾外交部星期三（9月28日）在官方推特账号上用英语写道：“感谢美国运输部长布蒂吉格呼吁关注一个真正的问题，即台湾作为一个空中交通枢纽，对全球航空服务至关重要，并能做出更大贡献，目前被排除在国际民航组织之外。

据路透社报道，布蒂吉格星期二（27日）在三年一度的国际民航组织大会上说：“我们认为所有国际民用航空的重要利益相关方——尤其是管辖关键空域的，比如台湾——应该获得有意义参与国际民航组织工作的机会。” 这是冠病大流行以来首次举办的国际民航组织大会。

中国政府驻国际民航组织的一名代表回应称：“美国的言论企图制造‘两个中国’、‘一中一台’。这是违反联合国宪章的。”

本月较早时，台湾交通部长王国材在《外交家》（The Diplomat）发表评论文章，呼吁世界支持台湾参与国际民航组织。

他指出，台湾的台北飞航情报区（Taipei Flight Information Region）是国际民航组织区域网络的一部分，台湾民航局（CAA）是“监督并负责整个地区安全空中交通管理的唯一实体”。

美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾，引起北京强烈不满，采取反制措施，开展“围台”军事演习。台湾官员以此为例说，中国大陆的军演影响了国际民航安全。