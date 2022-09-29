微博抖音等平台对8万余条存量谣言标记辟谣标签

中央网信办举报中心会同网络综合治理局，组织微博、抖音、百度、腾讯、快手、小红书、哔哩哔哩、360、知乎、豆瓣、UC浏览器、凤凰网等12家网站平台，开展网络辟谣标签工作，对8万余条存量谣言标记辟谣标签。

根据“网信中国”微信公众号发布的消息，当前各类网络谣言时有传播，混淆视听、误导公众，破坏网络生态，扰乱公共秩序。“某学生丢失录取通知书”消费爱心、不当牟利；“粉丝由塑料制成”恶意抹黑、扰乱市场；“某地出现恶意扎针传染艾滋病事件”危言耸听、制造恐慌；更有甚者编造“不吃饭可以饿死癌细胞”、“频繁做核酸引发咽喉癌鼻咽癌剧增”等，危害人民群众生命安全和身体健康，广大网民反映强烈、深恶痛绝。

今年8月以来，按照“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动统一安排，中央网信办举报中心会同网络综合治理局，以举报中心主办的中国互联网联合辟谣平台为依托，组织微博、抖音、百度、腾讯、快手、小红书、哔哩哔哩、360、知乎、豆瓣、UC浏览器、凤凰网等12家网站平台，开展网络辟谣标签工作，对存量谣言进行全面梳理标记，对被标记的典型网络谣言样本及时通报曝光，最大限度挤压网络谣言生存空间，让网络谣言无处遁形。

专项工作期间，重点网站平台积极参与，对近年来平台数据进行深入摸排，全面梳理存量谣言样本3342个，涉及卫生健康、食品安全、教育就业、自然灾害等重点社会民生领域。经权威查证，中国互联网联合辟谣平台集中标记辟谣标签，予以公开曝光和警示。微博、抖音、百度、腾讯等网站平台依据权威发布开展全平台自查，对8万余条存量谣言标记辟谣标签。重点网站平台均开设辟谣专栏或专门辟谣账号，及时发布权威辟谣信息，对接触过谣言的用户，精准推送相关辟谣内容。

中央网信办相关单位负责人介绍，标记辟谣标签是网络辟谣工作的积极探索，是深入整治网络谣言乱象的重要举措。中央网信办将持续开展网络辟谣标签工作，不断健全联动工作机制，组织重点网站平台加大对网络谣言的辟除、曝光力度。