台湾央行总裁承诺任内不会实施外汇管制

台湾央行总裁杨金龙承诺，即使短期内有大量外资撤出，在他任内将不会实施外汇管制。

综合台湾《自由时报》和彭博社等报道，杨金龙星期四（9月29日）在立法院财委会备询时说，就算短期内出现大量外资撤离，台湾央行也有足够存底因应，在他任内将不会实行外汇管制。

针对若两岸局势紧张，短期外资撤出1000亿美元（约1438亿新元），央行如何因应的提问，杨金龙星期二（27日）在立法院院会答询时说，若发生短期大量外资撤出，央行可以进行外汇管制。

台湾央行星期三（28日）说明，台湾境内外汇存底水位仍高，且观察外汇市场运作仍顺畅，并强调若美国再升息造成外资大量流出，央行有足够能力可以因应外汇市场的波动，“本行不会采行外汇管制措施”。

杨金龙29日上午在立法院财委会进行业务报告时再度澄清，央行有足够能力因应外汇市场波动，即使1995年台海飞弹危机及今年8月初中国大陆军演，台湾从未实施外汇管制，而是透过外汇“管理”措施，维持金融市场稳定。

他指出，台湾外汇存底截至6月底有5490亿美元，外币流动性更高达6914亿美元，这些资源足以因应国际资本大幅移动。台湾在1997年亚洲金融风暴及2008年至2012年全球金融危机、欧债危机等国际重大事件，均透过弹性有效货币政策及外汇管理措施，稳定市场，安然度过危机。

杨金龙接着回应立委质询是说，“在他任内，不会实施外汇管制。”

立委询问今年以来外资资金大举汇出，主要原因是美国升息，还是美中对峙、台海危机？

杨金龙认为，联准会升息影响比较大，日元、韩元贬幅比台币大，他们也没有台海危机，股市一样随美股修正，“这是整体大环境问题”，“洪水要来、挡都挡不住”，但可以透过疏导方式，会比硬挡效果还要好。