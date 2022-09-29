巴拉圭吁台投资10亿美元 台外交部：不存在交换条件

针对巴拉圭总统阿布铎呼吁台湾投资巴国10亿美元（约14亿新元）来维持邦交关系的报道，台湾外交部星期四（9月29日）回应说，巴拉圭外交部长已向台驻巴拉圭大使澄清说明，巴台邦交合作关系，是奠基在双方共同价值和理念，不存在交换条件。

根据联合报报道，记者询问是否可证实阿布铎说法，台湾外交部对此没有正面回应，只表示巴拉圭外交部长强调，阿布铎在该专访的说法是，巴拉圭投资条件优异，希望台商能借由在巴拉圭投资，进军到南美洲市场，对于台湾和巴拉圭的战略伙伴关系，有重大意义。

外交部还强调，阿布铎也在该专访中说，任内台湾、巴拉圭邦谊不会改变。

英国《金融时报》报道，巴拉圭总统阿布铎呼吁台湾投资巴国10亿美元，并称巴国人民需要感受“真正的好处”，才能让他顶住被要求外交转向北京的巨大压力。

阿布铎说：“台湾对非邦交国投资超过60亿美元，我们想要从中争取10亿美元的投资”，“这有助于我们强调和台湾建立战略联盟的重要性。”

报道指出，巴拉圭是大豆和牛肉主要出口国，但由于维持与台湾的邦交关系，巴国商品无法进入广阔的大陆市场。这让该国强大的农业游说团体感到不满。

阿布铎说，当肉类价格下跌，制造商却无法将商品投入大陆市场，压力涌向政府，他们要求政府打开中国大陆的市场，并问“台湾可以给我们什么呢？”

报道还说，过去五年来，巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加和尼加拉瓜纷纷和台湾断交，巴拉圭是目前台湾最大的邦交国，如果该国改变立场，将对台北造成沉重打击。

