马朝旭：中国外交敢于亮剑 将继续披荆斩棘

中国外交部副部长马朝旭称，中国开展外交斗争是维护自身正当权益，反对霸权霸道霸凌，他强调，中国外交将继续“披荆斩棘、勇毅前行”。

据澎湃新闻报道，马朝旭星期四（9月29日）在中共中央宣传部举办的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，回答有关外交中的斗争精神是否影响了双边关系的提问时强调，维护国家主权、安全、发展利益是中国外交的使命。

马朝旭指出，中共十八大以来，在以中国国家主席习近平为核心的党中央坚强领导下，中国以更坚定的意志、更扎实的行动、更有力的举措，构筑起捍卫国家利益和民族尊严的坚强防线，把国家发展和安全的主动权牢牢掌握在自己手中。

马朝旭说，中国旗帜鲜明地捍卫“一个中国”原则，实现同九个国家建交复交，在台湾问题上坚决回击挑衅行径，巩固了国际社会“一个中国”共识，有力阻遏外部势力干预香港事务，巩固香港由乱及治的良好态势；以事实真相戳穿涉疆谎言，挫败“以疆制华”的政治图谋；稳步推进“南中国海行为准则”磋商，维护了南中国海局势总体稳定。

他还说，中国抵制疫情政治化、病毒标签化逆流，80多国以致函、发表声明等方式反对将病毒溯源问题政治化；中国在联合国人权理事会和联大三委连续七次挫败反华人权行动，形成近百国支持中国立场、反对以人权问题为借口干涉中国内政的强大声势；同时经过不懈努力，使被非法拘押1000多天的孟晚舟平安回国。

马朝旭指出，中国外交坚定捍卫国家利益和民族尊严，在大是大非问题上“旗帜鲜明、寸步不让”。在台湾、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权等问题上敢于亮剑，坚决斗争，有力维护了国家主权、安全和发展利益。

他强调，中国开展外交斗争，针对的是损害中国国家利益和民族尊严的言行，维护的是自身正当权益，反对的是霸权霸道霸凌，伸张的是国际公平正义。“我们用行动告诉世界，中华民族任人宰割的时代早已一去不复返了，没有任何力量能够阻挡中国发展前进的步伐。”

他还说，“我们有主动迎战的底气，不畏强权的骨气，维护正义的志气。中华民族吓不倒、压不垮，不怕鬼、不信邪，我们决不会坐视国家利益受损”，中国外交将继续披荆斩棘、勇毅前行，始终做国家和人民利益的忠诚卫士。