三年来首个德国访问团星期天将抵台

德国国会友台小组主席魏尔胥（Klaus-Peter Willsch）率跨党派七人访问团将于星期天（10月2日）抵达台湾，直至10月6日进行访问。这是三年来第一个德国访问团。

据台湾外交部官网消息，台湾外交部说，这是2019年冠病疫情暴发以来，第一个赴台德国访问团。不仅是德国国会的官方正式出访，也是在中国大陆借美国众议院议长佩洛西访台升高对台军事威胁、法国国会访问团后，又一个欧洲重要国家以实际行动展现对台的坚定支持，外交部对此表示感谢。

据介绍，访问团七名成员包括五名友台小组副主席，分别代表德国基民/基社联盟、社会民主党、绿党、自民党、另类选择党及左党。访问团此行将与总统蔡英文、副总统赖清德会面，并接受立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮款宴。访问团也将与“台湾与德国议会议员友好协会”委员会晤、拜会立法院、与安全议题相关的机构及智库晤谈交流。访问团还将参访台南科学园区并与厂商交流，持续深化台德在经贸投资、高科技产业及供应链安全等领域的合作。

台湾外交部说，台湾与德国是共享自由民主、法治人权价值的坚实伙伴，共同捍卫以规则为基础的国际秩序。在全球威权主义持续扩张之际，面对中国大陆升高对台军事威胁，德国政府及国会持续强化对台海安全的关注、支持台湾参与国际组织并深化双边关系，国会友台小组更以实际行动证明德国跨党派对台湾的坚定支持；期盼赓续深化双方交流合作，强化民主团结与韧性，共同迈向繁荣稳定的未来。