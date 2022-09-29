贵州黔西组织部长等九名官员防控不力被立案审查调查

据贵州省毕节市疫情防控现场处置省市联动指挥部消息，贵州黔西市委常委、组织部部长张雪，黔西市卫生健康局局长罗清亚，黔西市疾控中心主任谭欣，赫章县人民政府副县长刘先炜，赫章县人大常委会副主任、赫章县卫生健康局局长孙宇等九人在疫情防控工作中责任落实不力、监督管理缺失、管控措施不严，被立案审查调查。

根据央视新闻报道，贵州省毕节市疫情防控现场处置省市联动指挥部对当地疫情防控工作中履职不力典型问题作出通报。

通报称，经查，黔西市委常委、组织部部长张雪，黔西市政协副主席徐兴林，黔西市政协副主席周朝钰，黔西市卫生健康局局长罗清亚，黔西市疾控中心主任谭欣，赫章县人民政府副县长刘先炜，赫章县人大常委会副主任、县总工会主席龙成万，赫章县卫生健康局局长孙宇，赫章县疾控中心主任王倩在疫情防控工作中责任落实不力、监督管理缺失、管控措施不严，造成交叉感染、疫情外溢。经毕节市委同意，市纪委市监委决定对上述九人立案审查调查。

通报说，毕节全市各级各部门和广大干部，特别是领导干部务必清醒认识当前疫情防控的严峻形势，切实从近期通报的系列因履职不力被问责的典型问题中深刻汲取教训，从严从实从细落实重要场所、重点区域、重点人群的管控措施，坚决防止出现交叉感染、疫情外溢等问题。对因工作作风不实、责任落实不力，造成不良后果的，严格按照“六个一律”要求进行追责问责。

此前，贵州毕节织金县交通运输局党组书记高勇因在疫情防控期间，对社会面管控执行不到位被免职。