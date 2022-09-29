西藏自治区原副主席张永泽被公诉

中国检察机关已针对西藏自治区政府原副主席张永泽涉嫌受贿案件，提起公诉。

据中国央视新闻星期四（9月29日）报道，西安市人民检察院已针对张永泽的案件，向西安市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控张永泽利用担任中共西藏自治区环境保护局党组副书记、局长，西藏自治区环境保护厅党组副书记、厅长，山南地委副书记、行署专员，山南地委书记，山南市委书记，西藏自治区人民政府党组成员、副主席等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在工程承揽、环评审批、职务晋升等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。

53岁的张永泽曾被视为政坛新星，也是今年首个落马的中管干部，被媒体称为“新年首虎”。他也是2017年中共十九大后西藏首个落马的省部级高官。去年12月3日，张永泽参加西藏自治区政府举行国家工作人员宪法宣誓仪式，这也是他任职期间最后一次公开亮相。

与一些高官通过“在职学习”拿到博士、硕士学历不同，张永泽是四川联合大学水利工程系的正牌工学博士，1997年毕业后到中国环境科学研究院工作，仅10个月就晋升该院科技处副处长。1998年，张永泽主动要求去西藏工作，成为西藏自治区环境保护局副局长。

2001年，一篇题为《张永泽：世界屋脊上的环保博士》的文章，介绍了张永泽的“先进事迹”。文章介绍，张永泽到西藏后，克服缺氧困难，成为“不知疲倦的工作狂”，加班加点工作成为常态，起草了十几万字的《西藏自治区自然保护规划》；张永泽在任内推动了项目环评工作的开展，两年时间让100多个建设项目部履行了环评手续，树立了环保部门的权威。

2003年，34岁的张永泽晋升为西藏自治区环境保护局局长。

2012年，张永泽出任西藏山南地区行署专员，一年后任中共山南地委书记。2017年5月，张永泽升任西藏自治区政府副主席，成为当时西藏最年轻的副主席。

今年1月8日，中纪委宣布张永泽涉嫌严重违纪违法，接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。中共中央纪委官网7月7日发布通报，西藏自治区政府原副主席张永泽被开除党籍、公职。