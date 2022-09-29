美驻华大使吁中国重启对话让中美关系向前迈进

美国驻华大使伯恩斯呼吁中国重启对话，让中美关系能向前迈进。

美国众议院议长佩洛西8月初访台后，令中美双方中断沟通。华盛顿如今正努力尝试令美中关系重归正轨。

据彭博社报道，美国驻华大使伯恩斯星期四（9月29日）在新加坡举行的米尔肯研究所亚洲峰会上，发表视频讲话时说：“我们向中方传达的信息是，我们重启对话，共同向前迈进。”

伯恩斯说，尽管美中在科技方面展开竞争，但美国需要在气候变化和卫生等议题与中国合作。

伯恩斯上述言论，显示华府为佩洛西访台后出现的台海紧张局势竭力降温。

不过，伯恩斯也警告北京说，华盛顿视北京单方面改变台海现状，并补充称：“我们已警告他们，我们不同意也不会接受他们的做法。”

佩洛西8月初不顾北京反对，成为25年来首位访问台湾的美国众议院议长。此举引起北京强烈不满，展开史无前例的“围台”军事演习。北京也对美国采取反制措施，包括中断与美国在国防和气候变化等方面的对话。

美国国家安全委员会发言人柯比当时指出，中国切断与美国的军事对话是“不负责任的行为”，并补充说“并非美中军方领导层所有沟通管道均被关闭” 。柯比还说，中国中断气候变化对话等同“惩罚全世界”。

美国总统气候特使克里上周说，尽管美中气候变化对话已暂停，但双方仍存在沟通空间。他说：“我真心希望中国在未来几天能决定重启对话，因为这是我们对人类的亏欠”。