中国国防部：愿与俄深化两军战略沟通继续开展务实合作

中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校星期四（9月29日）说，中国愿与俄罗斯共同努力，全面落实两国元首重要共识，深化两军战略沟通，继续开展各领域务实合作，为两国关系不断充实新的战略内涵，为维护世界和地区的和平稳定积极贡献力量。

根据“国防部发布”微信公号消息，有记者在星期四举行的国防部例行记者会上提问称，中国国家主席习近平在撒马尔罕同俄罗斯总统普京举行双边会见时指出，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通。两国各领域合作稳步推进。另据外媒报道，在前不久举行的中俄第十七轮战略安全磋商中，双方还就军事领域交流合作进行了沟通，希望进一步介绍中俄两军交流合作情况。

谭克非回应说，中俄两国共同致力于反对霸权主义、强权政治，维护国际公平正义，为构建新型国际关系和人类命运共同体发挥了重要作用。近年来，两军各领域交流合作持续深入，战略沟通迈上新台阶，务实合作实现新突破，机制建设取得新进展。

他说，今年以来，中俄组织开展第四次联合空中战略巡航，中国军队赴俄参加“东方-2022”演习，承办并参加“国际军事比赛-2022”。

谭克非说，下一步，中国愿与俄罗斯共同努力，全面落实两国元首重要共识，深化两军战略沟通，继续开展各领域务实合作，为两国关系不断充实新的战略内涵，为维护世界和地区的和平稳定积极贡献力量。

