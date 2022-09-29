消息：香港证监会将任命新融资和执法部门主管

香港证券及期货事务监察委员会经历去年以来的一系列离职后，据悉将任命新的企业融资和执法部门主管，以充实其高管团队。

据彭博社引述因讨论内部事宜而不愿具名的消息人士报道，香港证监会老将戴霖（Michael Duignan）将升任执行董事，负责首次公开募股(IPO)、并购和融资；威尔逊（Kit Wilson）将从汇丰控股加入香港证监会，执掌针对市场失当行为作出纪律处分的执法部门。

不过，戴霖和威尔逊都没有立即回复彭博社寻求评论消息，香港证监会发言人则不予置评。

自2011年起担任香港证监会行政总裁的欧达礼（Ashley Alder）7月宣布即将提前离任，将于明年1月赴任英国金融市场行为监管局主席。香港特区政府9月9日曾发布新闻公报，宣布面向全球招聘该职位的接班人。

公开资料显示，戴琳曾在香港证监会企业融资部工作了五年后加入执法团队，如今将重新加入该部门；而在其执法团队推动下，四家华尔街银行2019年因IPO保荐问题受到重大惩罚。

根据其领英简介，威尔森是汇丰全球银行与市场业务副总法律顾问，他的职业生涯横跨美国和香港，曾在摩根大通担任副法律顾问长达10年。

香港证监会去年失去了12%的员工，包括25%的初级专业人员，同时最高管理层也遭遇了人事变动。在该机构任职28年的企业融资部主管何贤通于去年8月退任，加拿大人魏建新（Thomas Atkinson）也在5月份卸任了法规执行部执行董事。

