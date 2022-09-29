中国外交部：中日两国应重温建交初心

中日两国邦交正常化50周年之际，中国外交部呼吁两国恪守原则，重温建交初心，管控矛盾分歧，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

中国外交部发言人汪文斌星期四（9月29日）在例行记者会答相关提问时说，50周年是中日关系发展史上的重要里程碑，中国国家主席习近平和总理李克强分别同日本首相岸田文雄互致贺电，两国领导人积极评价50年前中日实现邦交正常化的重大历史意义，和50年来双边关系发展成就，为两国关系未来发展作出展望、指明方向。

汪文斌说，50年前，两国老一辈领导人以卓越的战略眼光和政治胆识做出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系的崭新篇章。

他还说，50年来，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，奠定了中日关系的政治法律基础、为两国各领域交流合作取得长足发展，不仅给两国人民带来重要福祉，也为地区和世界的和平稳定与发展繁荣作出了积极贡献。

汪文斌指出，当今世界面临百年未有之变局，在即将开启下一个50年的征程之际，中日应以两国领导人重要共识为指引，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，重温建交初心，致力和平友好，顺应潮流大势，拓展互利合作，管控矛盾分歧，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

另一方面，据新华社报道，中国人民对外友好协会和中日友好协会星期四在北京举办中日邦交正常化50周年纪念招待会。

中日各界人士约200人出席招待会，中国全国人大常委会副委员长丁仲礼出席并致辞。