中国国防部：“以武谋独”一日不止、军事反制一刻不停

针对台湾国防部近日向立法院提交《2022年中共军力报告书》中称，大陆“严重威胁台防务安全及台海地区和平稳定”，利用演习模拟阻止外国军队在发生战争时向台湾提供援助，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校星期四（9月29日）回应说，有关报告刻意渲染“大陆军事威胁”，混淆是非曲直，升高两岸紧张对立，是极不负责任的。他同时也警告，民进党和“台独”分裂势力“以武谋独”的行径一日不止，中国大陆的军事反制行动就一刻不停。

根据“国防部发布”微信公号消息，谭克非在国防部举行的例行记者会上回答记者提问时说，台湾是中国领土的一部分。“台独”分裂势力及其活动始终是祖国统一的最大障碍、民族复兴的严重隐患。解放军在台湾附近海空域开展军事演训活动，就是针对“台独”分裂势力持续挑衅作出的正当必要反应，是捍卫国家主权和领土完整的正义之举，任何人都无权说三道四。

谭克非还说，民进党歪曲否认“九二共识”，勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅，这是造成当前台海局势紧张动荡的根源。“不去庆父，鲁难未已”。“台独”不根除，台海无宁日。中国人民解放军维护国家主权和领土完整的决心意志坚定不移，民进党和“台独”分裂势力“以武谋独”的行径一日不止，中国大陆的军事反制行动就一刻不停。

此外，针对美国务院近日通过批准对台军售项目，美参议院外委会审议通过“台湾政策法案”等动作，谭克非回应说，美国有关行径严重侵犯中国主权和领土完整，严重冲击中美两国两军关系，中国对此高度关注、坚决反对，已向美国提出严正交涉。

谭克非说，一段时间以来，美国一些人违背国际法和国际关系基本准则，违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，背弃在台湾问题上对中国的严肃政治承诺，顽固抱守“以台制华”策略，不断虚化掏空一个中国原则，加强美台军事勾连，怂恿支持民进党加剧两岸对立对抗，这一系列挑衅行径十分危险、危害极大。

他说，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益。对于美国涉台错误行径，中国将予以坚决反制，并奉劝美国停止与台湾民进党的军事勾连，否则将承担由此造成的严重后果。