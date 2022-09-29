中国国庆假期期间南方将有大幅降温

中国国庆假期前期，南方预计将出现同期破纪录高温，但10月4日后或将出现大幅降温，部分地区累计降温可达20摄氏度以上，冷热转换剧烈。

据“中国天气网”微信公众号星期四（9月29日）消息，国庆假期初期，华南地区高温将会持续发展，武汉、合肥、杭州、南昌、南京等多个南方城市预计将打破10月最高气温纪录。

中央气象台预报显示，10月1日至4日，淮河以南地区将出现大范围高温天气，影响超100万平方公里；同时，江南大部、华南中北部以及江淮、江汉等地最高气温将有35至37摄氏度，江南局地最高气温甚至会逼近40摄氏度，高温强度、范围均属同期罕见。

消息称，南方这轮高温具有一定极端性，多地高温强度、高温日数以及高温最晚出现时间都可能刷新历史同期纪录。

中国天气网气象分析师李靓说，10月初副热带高压强势控制中国南方大部地区，造成晴朗少雨，风力也很小，使更多的太阳辐射可以到达地面，地面和近地面大气获得更多的热量，容易出现高温。

不过，10月4日以后，随着强冷空气南下，气温将从北到南骤降，降温幅度普遍会超过10摄氏度，江淮、江南一些地区累积降温可达20摄氏度以上，开启“换季式降温”。

例如，安徽省合肥市10月3日预计最高温度是38摄氏度，4日的最高温预报则骤降至19摄氏度，其与武汉、南京等城市在10月4日至5日降温过后最高气温或仅有15摄氏度左右。

李靓提醒，国庆假期前期南方高温范围广、强度大，需注意防暑，出行尽量避开高温时段，而假期后半段降温剧烈，需注意关注临近预报，及时添衣保暖，谨防感冒。

