前台南投县长李朝卿贪污案累计刑期超400年

台湾南投南投县前县长李朝卿贪污索贿案二审判定81案有罪，累计刑期超过400年。

综合台湾联合新闻网和《自由时报》报道，国民党籍的李朝卿涉利用办理莫拉克风灾重建工程的机会，与妻舅、秘书等人向厂商索贿，在2015年一审认定其涉96件回扣案、15件收贿案，被判有期徒刑30年、剥夺公权10年。尔后，其中17案于去年8月由台湾高等法院台中分院裁定，合并执行有期徒刑16年6个月，其余94案则发回二审。

台中高分院星期四（9月29日）二审判定，其中4案无罪，另外90案合并为81案，认定有罪，在因审理时长超过八年而依法予以减刑的基础上，各判处5年6个月至6年2个月不等的有期徒刑，合计超过400年。

不过，李朝卿并不会坐牢400年。法院称，为了顾及当事人权益，加上有罪部分还要与之前已在服刑的刑期合并，所以此次未宣告应执行刑，以免浪费司法资源，具体合并刑期将择期宣布。

此前判决指出，李朝卿在2005年至2012年担任南投县长期间，利用县府发包风灾后联外道路灾修复建、排水改善、野溪护岸、观光等111件公共工程案，由妻舅简瑞祺担任白手套，向厂商收取回扣、期约或收受贿款。在莫拉克风灾、凡那比台风期间也未收敛，分别涉收回扣逾1132万和530万元（新台币，分别约51万和24万新元）。

台中高分院去年8月判决认为，李朝卿受县民托付，本应廉洁自持，以县民福祉为己任，却没有忠诚职务，利用各种南投县政府公用工程等采购机会，滥用职权，与其妻舅简瑞祺不法收取厂商回扣，谋取私利，不仅有愧职守，背弃县民托付与期待，更视法律为无物，败坏官箴，莫此为甚。