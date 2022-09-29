上海人民检察院原检察长张本才被双开

上海市人民检察院原检察长张本才被开除党籍和公职（简称双开），通报指他执法犯法，以权谋私，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛。

据中共中央纪委国家监委网站星期四（9月29日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对上海市人民检察院原党组书记、检察长张本才严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，张本才丧失理想信念，弃守职责使命，对本职工作不担当不作为，履行全面从严治党主体责任不力，大搞迷信活动，对抗组织审查；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，利用职权为多人安排工作，败坏任职单位选人用人风气。

通报还指，张本才纵容、默许亲属利用其职务影响谋取私利；违规干预和插手司法活动，破坏司法公正；执法犯法，以权谋私，利用职务便利为他人在项目开发、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，张本才严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张本才开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

张本才于今年6月1日落马，他是继上海市原副市长、公安局长龚道安后，第二名在中共十九大后落马的上海高官。

公开资料显示，55岁的张本才是山东临沂人，1990年7月参加工作，曾任检察日报社总编辑助理、总编室主任，最高人民检察院政治部宣传部部长，检察日报社总编辑、编委会副主任、主任、党委书记、社长，以及北京市人民检察院副检察长（挂职）、最高人民检察院计划财务装备局局长、办公厅主任等职。

他从2016年1月起出任上海市人民检察院检察长，跻身副部级，当时是最年轻的省级检察院检察长。