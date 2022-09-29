湖北省原副省长曹广晶被双开

湖北省原副省长曹广晶被开除党籍和公职（简称双开），通报指他背弃初心使命，结交“政治骗子”。

据中共中央纪委国家监委网站星期四（9月29日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对湖北省政府原党组成员、副省长曹广晶严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，曹广晶丧失理想信念，背弃初心使命，结交“政治骗子”，搞政治投机，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游安排。

通报还指，曹广晶不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用、职工录用工作中违规为他人谋利；违规从事营利活动，搞权色、钱色交易；违规干预和插手司法活动；贪欲膨胀，既想当官又想发财，把手中权力异化为谋取私利的工具，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面提供帮助，并非法收受巨额财物。

通报称，曹广晶严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中共中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予曹广晶开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

曹广晶于今年2月24日通报被查。公开资料显示，今年58岁的曹广晶是山东邹平人，1985年参加工作，曾任中国长江三峡集团公司副总经理、党组成员等职，2010年1月任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记，2010年3月任国务院三峡建委副主任，期间获得过很多荣誉。2012年，曹广晶入选中共十八大中央候补委员，成为中国政坛新星之一。

2013年，三峡集团内部有人举报曹广晶与某些工程招投标的暗箱操作有关；2014年2月，中共中央巡视组在通报中说，三峡集团公司招投标存在“暗箱操作”，一个多月后，曹广晶从长江三峡集团公司董事长转任湖北省副省长，但作为中央候补委员，他却没能进入中共湖北省委常委班子，仕途显然受挫。

落马前，曹广晶在副省长岗位上负责工业、交通运输、国有资产监管、省级投融资平台方面工作；协助负责安全生产和应急管理、消防救援工作。分管省经信厅、省交通运输厅、省政府国资委以及机械汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材行业协会秘书处；协助分管省应急厅。

